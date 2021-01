Vesić: Posle Hale 3, punkt za vakcinaciju i u Belekspocentru

N1 Info pre 1 sat | Autor:Food Matters

Grad Beograd je pripremio još jedan punkt za vakcinaciju, koji će se nalaziti u hali 3 Beogradskog sajma, a počeće da radi danas u 11 časova, saopštila je gradska uprava.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da su kapaciteti te hale veći nego kapaciteti hale 11 u kojoj sada ljudi primaju vakcine. On je najavio da nas počinje i priprema punkta za vakcinaciju na Novom Beogradu i da će to biti Belekspocentar, kao i da bi trebalo da punkt bude pripremljen do četvrtka ili petka. Vesić je dodao da će kapacitet na Novom Beogradu biti 3.000 ljudi dnevno i da će pokušati da otvore jedan punkt na levoj obali dunava,