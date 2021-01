Luda prognoza za vikend: Stiže šok preokret

Nova pre 3 sata | Autor:Ana Kalaba Autor:Ana

Počnite da planirate vikend - meteorog Slobodan Sovilj otkriva nam da će u subotu u Srbiji temperatura ići do 17 stepeni.

U Srbiji će danas do kraja dana biti umereno oblačno i suvo. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje mestimično sa snegom i kišom, saopstio je RHMZ. Duvaće slab i umeren jugozapadni, u Timočkoj Krajini severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu je jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna oko 7 stepeni, međutim, po prognozi RHMZ za pet dana već u