Slaba kiša prepodne, onda temperature do 19 stepeni

Srbiji će danas biti toplo vreme uz mestimično naoblačenje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prepodne se očekuje prolazno naoblačenje na severu Srbije i u Borskom i Braničevskom okrugu, uz slabu kišu, a od podneva će i u ostalim krajevima biti oblačno, ali suvo vreme. Pre podne će duvati slab do umeren jugozapadni vetar, a popodne severozapadni. Jutarnja temperatura od jedan do 10, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu će biti toplo, uz prolazno naoblačenje i kratkotrajnu, slabu kišu prepodne. Vetar slab i umeren pre podne jugozapadni, popodne u