Vučićev intervju gledalo više od 70 miliona ljudi- Predsednik za kinesku televiziju poručio: Pravi prijatelji se prepoznaju u nevolji! (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

ON je uoči video samita Kine i zemljanja centralne i istočne Evrope govorio za kinesku televiziju CCTV.

Samit je zakazan za danas, a kinesko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je najavilo je da će kineski predsednik Si Đinping biti domaćin virtuelnog samita Kina-CIEZ i održati glavni govor. Serbian President Aleksandar Vucic @predsednikrs said he hopes to boost economic ties with China and join hands against #COVID19. "A friend in need is a friend indeed," he described China-Serbia ties in an interview with CMG ahead of the China-CEEC Summit.