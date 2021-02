Vakcine stižu sporo, brojke rastu: U Argentini više od dva miliona zaraženih,skoro 50.000 umrlo

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

U Argentini je za poslednja 24 sata registrovano 7.739 novih slučajeva kovida-19, čime je broj zaraženih porastao na više od dva miliona, saopštilo je ministarstvo zdravlja te zemlje.

Do sada je preminulo skoro 50.000 ljudi, prenosi Rojters, a vlasti sve čine kako bi počele vakcinaciju stanovništva što pre. Argentina je do sada dobila 820.000 doza ruske vakcine, što je mnogo manje u odnosu na pet miliona doza koje je država obećala da će stići do kraja januara.