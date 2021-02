Veliki skandal u srpskom fudbalu! Poznati trener vikao sudiji: "Daj mi crveni ako imaš j*ja", i nije ga dobio!

Blic sport pre 1 sat

Fudbaleri lučanske Mladosti i surduličkog Radnika odigrali su nerešeno 2:2 u meču 21. kola Superlige, čime mogu biti daleko zadovoljniji igrači domaćeg tima jer su do boda stigli tek u 91. minutu.

Spasilac je bio Šatara, a osim njega, gol za Lučane dao je i Kos - on već u 1. minutu. Između njihovih golova, mrežu domaćeg tima pogađali su Lukić i Makarić iz penala, i to posle kardinalnih kikseva golmana Mladosti Željka Samčovića, piše . Njemu je u situaciji kod prvog gola jedna lagana "balon" lopta ispala iz ruku pri pokušaju da je uhvati, odbila mu se iza leđa i došla do Lukića, a ovaj neometan pogodio praznu mrežu. Samčović je u nastavku skrivio i penal,