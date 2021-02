RHMZ upozorava na mraz i temperaturu do minus 16 stepeni

Danas pre 6 sati | Piše: Beta

U Srbiji će jutro biti vedro uz jak mraz i sa najnižom temperaturom od minus 16 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana hladno i umereno oblačno, samo na istoku i jugu pretežno sunčano. Duvaće slab, na severu zemlje južni i jugoistočni vetar, u ostalim predelima promenljivog pravca. Najniža temperatura kretaće se od minus 16 do minus pet, a najviša dnevna od nula do pet stepeni. U Beogradu će danas, posle umerenog mraza ujutru, biti umereno oblačno i hladno vreme. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus sedam do minus pet, a najviša oko četiri