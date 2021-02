Radio 021 pre 2 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u petak umereno oblačno.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, tokom dana povremeno i pojačan. Minimalna temperatura 0°C, maksimalna dnevna 12°C. Za vikend umereno oblačno i relativno toplo. Maksimalna temperatura od 12 do 14°C. Sledeće sedmice sunčano i veoma toplo za kraj februara. Maksimalna temperatura biće od 16 do 18°C, a u nastavku sedmice i oko 20°C. Autor: Weather2umbrella