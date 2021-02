Eksplozija na izraelskom teretnom brodu

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije Autor:Agencije

Na izraelskom teretnom brodu koji je plovio sa Bliskog istoka dogodila se eksplozija, kojoj se još uvek ne zna uzrok.

To je izazvalo zabrinutost za bezbednost brodova koji plove u tom regionu u jeku porasta napetosti na relaciji između SAD i Irana. Explosion hits Israeli-owned cargo ship in Gulf of Oman, no injuries https://t.co/cwmkNnIIcG via @timesofisrael #PersianGulf #Israel #Iran proxy war. — Andrew (@ai_pereira) February 26, 2021 U saopštenju Službe za pomorske operacije Velike Britanije, brod i posada su bezbedni, ali primorani da uplove u najbližu luku u Omanskom zalivu,