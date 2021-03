Radio 021 pre 10 minuta | 021.rs

Krizni štab doneo je odluku da od subote u podne do ponedeljka u 6 ujutru ne radi ništa osim prodavnica, apoteka i pumpi, saopštio je epidemiolog Predrag Kon.

Od ponedeljka na onlajn nastavu prelaze sve srednje škole. Na skijalištima i planinama neće raditi ništa što je povezano sa kafićima nikakve prodavnice, naveo je Kon. Kon je rekao da će pozorišta moći da rade do 21 sat, pijace će raditi redovno, sportski događaji će biti bez publike, a "ostalo neće moći". "Gde god su namirnice u pitanju, to će raditi", rekao je Kon. On je dodao da će u ponedeljak sve raditi normalno, a na sledećoj sednici Kriznog štaba u utorak