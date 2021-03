Vučić: Napredak u saradnji s Kinom, za pet godina izvoz povećan za 15 puta

Beta pre 24 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, nakon sastanka sa ambasadorkom Kine Čen Bo, istakao napredak u saradnji dve države i naveo da je u poslednjih pet godina za 15 puta povećan izvoz iz Srbije u tu zemlju.

"U prethodnom periodu smo napravili ogroman pomak u saradnji s Kinom i u poslednjih pet godina Srbija je za 15 puta poveća izvoz u Kinu", naglasio je Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

On je podsetio da je Kina treći najveći trgovinski partner Srbije, ali i da su brojevi o izvozu u tu zemlju i dalje niži u odnosu na uvoz.

Istakao je da je prijateljstvo dve zemlje zasnovano na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i politike "jedne Kine", kao i na "ličnom prijateljstvu" njega i kineskog predsednika Si Đinpinga.

Vučić je naveo da je za nekoliko meseci poljoprivredna trgovinska razmena dve zemlje povećana sa 29 na 55 miliona evra i zahvalio kineskim kompanijama na investicijama u poljoprivrednu i prehrambenu industriju.

Najavio je i nove infrastrukturne projekte koje će sprovoditi kineske firme, kao i završetak radova na obilaznicama oko Kragujevca i na brzoj saobraćajnici od Požarevca do Golupca.

Naveo je da će 19. decembra biti završen auto-put Čačak - Požega.

"Za Svetog Nikolu i Novogodišnju noć moći ćemo da idemo do Požege auto-putem. (...) Do Zlatibora neće biti potrebno više od dva sata vožnje", istakao je on.

Vučić je naglasio da je Kina pomagala Srbiji u sektoru zdravstva od početka epidemije korona virusa i podsetio na otvaranje dve laboratorije za testiranje na korona virus "Vatreno oko".

"Naš je posao da ubrzamo vakcinaciju i sad imamo dovoljno vakcina i očekujemo još", dodao je Vučić, koji je sinoć dočekao avion iz te zemlje sa 500.000 vakcina proizvođača "Sinofarm".

On je kazao da se nada da će kineski predsednik održati svoje obećanje i posetiti Srbiju i poručio mu da ga čeka. "Još jedanput želim da kažem predsedniku Siju da ja znam da on nije pogazio nijedno obećanja i zato znam da neće pogaziti svoje obećanje da dođe u Srbiji i ja ga čekam", rekao je Vučić.

(Beta, 03.06.2021)