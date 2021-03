Kon: Počinje dominacija britanskog soja

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji počinje dominacija britanskog soja virusa korona, koji se lakše prenosi, kaže epidemiolog i član Krizbnog štaba Predrag Kon i dodaje da se na današnjoj sednici Kriznog štaba razgovaralo da se uvede obavezno testiranje za sve koji se okupljaju na žurkama i da se za njih pooštre sankcije.

On je za Tanjug rekao da trenutna epidemiološka situacija nije samo posledica nepridržavanja mera, već sve većeg prisustva invazivne varijante virusa (britanski soj) koja se spušta i prema mlađem uzrastu. Zbog toga će najverovatnije od sledeće nedelje i niži razredi osnovne škole (od prvog do četvrtog) na onlajn nastavu. Navodi da se na današnjoj sednici Kriznog štaba govorilo o pooštravanju kaznene politike za one koji krše mere i koji se okupljaju na žurkama.