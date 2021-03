Preko COVAX-a i stotine miliona J&J vakcina

Al Jazeera pre 4 sati | Izvor : Agencije

Prema ranije postignutom dogovoru, preko COVAX-a bi trebalo biti osigurano dvije milijarde vakcina do kraja 2021. godine.

Direktorica odjeljenja za imunizaciju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Katherine O’Brien izjavila je da COVAC sistem ima sporazum o raspodjeli stotina miliona vakcina Johnson&Johnson. Prema ranije postignutom dogovoru, preko tog mehanizma, kojeg podržava WHO, trebalo bi biti osigurano dvije milijarde vakcina do kraja 2021. godine, prenosi Tanjug, pozivajući se na Reuters. Za pravednu raspodjelu vakcina Početkom marta iz COVAX-a je saopćeno da je cilj da se