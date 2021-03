Kon: Nisam zadovoljan jer mere traju samo pet dana

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije Predrag Kon izjavio je da nije zadovoljan dužinom trajanja epidemioloških mera koje su danas usvojene, jer se medicinski deo Kriznog štaba zalagao da one minimalno traju 14 dana.

Krizni štab usvojio je danas niz mera kojim je od sutra do ponedeljka dozvoljen rad samo prodavnicama, apotekama, pumpama… „Jasno je da za pet dana nećemo moći imati neke rezultate koji će biti vidljivi. To je jedini razlog. (…) S druge strane, ne možemo da ne prihvatimo rešenje koje jeste kompromis“, kazao je Kon za Radio-televiziju Srbije (RTS). Rekao je da su danas usvojene mere one za koje se zalagao medicinski deo Kriznog štaba i dodao da ne znači da njihovo