Mali: Dva Đilasova računa na Mauricijusu i u Švajcarskoj; Đilas: Račune imam samo u Srbiji

Radio 021 pre 4 sati | Tanjug, Pink, N1

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su "Novosti" došle do dokumenata koji potvrđuju da Dragan Đilas ima račune na Mauricijusu od 5,7 miliona evra i u Švajcarskoj od 620.000 evra.

Mali je gostujući na Pinku, povodom saznanja do kojih su došle "Novosti", rekao da je utvrđeno da je na ime Dragana Đilasa registrovana firma "Ascanius LTD" i da je on ovlašćeni korisnik računa u Dojče banci na Mauricijusu, sa dva računa. Na jednom računu ima 5,730 miliona evra, na drugom računu ima nula marucijuskih rupija. "Upoznao sam se sa ovim i apsolutno sam šokiran vlasničkom strukturom, u pitanju su egzotična ostrva, i više banka i računa", naveo je Mali.