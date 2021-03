Australija: Evakuacija zbog velikih poplava

Al Jazeera pre 58 minuta | Izvor : Agencije

Kiša nije prestala padati tri dana te su nabujale rijeke u najmnogoljudnijoj australskoj državi Novi Južni Wales uzrokovale veliku štetu i dovele do masovne evakuacije stanovništva.

Australijske vlasti planiraju u ponedjeljak evakuirati još hiljade ljudi iz predgrađa Sydneya koji su pogođeni poplavama najgorima koje su pogodile to područje u posljednjih 60 godina. Kiša nije prestala padati tri dana te su nabujale rijeke u najmnogoljudnijoj australskoj državi Novi Južni Wales uzrokovale veliku štetu i dovele do masovne evakuacije stanovništva, prenosi Hina. Dosad je gotovo 2.000 ljudi evakuirano, saopćile su hitne službe.