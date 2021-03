Kuba počinje vakcinaciju svojom vakcinom Soberana 2

Nova pre 6 sati | Autor:Agencije Autor:Agencije

Kuba je danas najavila da će vakcinisati 150.000 radnika na prvoj liniji borbe protiv pandemije u sklopu završne faze kliničkog ispitivanja svog vodećeg kandidata za vakcinu protiv kovid-19 - Soberana 2.

Od početka pandemije, zemlja je prijavila 65.000 slučajeva i 387 smrtnih slučajeva, što je jedna od najnižih stopa na svetu po glavi stanovnika. Vakcinacija Soberanom 2 počeće sutra i biće vakcinisano medicinsko i drugo osoblje visokog rizika, saopštile su vlasti, prenosi Rojters.