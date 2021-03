Vučić pročitao imena dece koju je ubio NATO: Niko nije odgovarao za zločin!

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

SVEČANOM akademijom u beogradskoj Kombank dvorani večeras se obeležava Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine.

Predsednik Srbije zahvalio je svima što su i večeras svi zajedno i na početku podsetio da su NATO bombe ubijale civile, decu. - Jedno dete dnevno. To je ona najteža, namučnija i najbolnija brojka NATO agresije iz 1999. godine. Ubijeno, zaustavljeno, bez ikakve svoje krivice, nikakav greh nisu počinili, bez prava na odbranu, i bez prava na pravdu - rekao je Vučić. On je istakao da za taj zločin niko nije odgovara, i da je nemoguće objasniti to što nam je urađeno te