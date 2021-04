Nove mere: Otvaranje bašti kafića i restorana, duže radno vreme svih objekata

InfoKG pre 38 minuta | InfoKG

Na sednici Kriznog štaba predloženo je da se od ponedeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih, dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom.

Predlog je i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produžava do 22 časa, piše RTS. Krizni štab održao je sednicu na kojoj je razmatrao mere za borbu protiv koronavirusa. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je nakon sednice da je ukupna epidemiološka situacija u ovom trenutku i dalje vanredna, ali da je dobro da se broj novozaraženih zaustavio na nekim velikim brojevima. To, kako je ocenio,