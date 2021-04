Vratila se zima, novi obrt tek stiže! Opet kiša i posle vikenda, a padaće i sneg

Mondo pre 1 sat | Lana Stošić

U nedelju još hladnije sa kišom, a na planinama iznad 800 metara nadmorske visine sa snegom.

U nedelju još hladnije sa kišom, a na planinama iznad 800 metara nadmorske visine sa snegom. Samo će na severu Vojvodine biti suvo uz delimično razilaženje oblaka i malo sunčanih intervala. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 5°C na jugu do 11°C na severu Srbije. Beograd: U nedelju još hladnije sa slabom kišom koja prestaje popodne. Vetar slab do umeren severozapadni.