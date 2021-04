Danas oblačno i hladno, na planinama i sneg

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni Celzijusa, najviša od 4 na jugu, do 11 na severu zemlje, vetar slab i umeren, severozapadni. Posle podne postepeno razvedravanje u severnim, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom od 3 do 10 stepeni, uz slab i umeren severozapadni vetar. Posle podne postepeno razvedravanje. Od biometeoroloških reakcija mogući su pospanost i promenljivo raspoloženje.