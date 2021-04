Merima Isaković optužila Branislava Lečića za silovanje od prije 43 godine

Al Jazeera pre 2 sata | Izvor : Agencije

Nekadašnja mlada glumačka zvijezda izjavila je da osjeća moralnu obavezu da to javno objavi kao podršku glumici Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama.

Merima Isaković, jedna od najvećih mladih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, danas psihološkinja, u tekstu za magazin Nedeljnik optužila je glumca Branislava Lečića da ju je silovao prije 43 godine. Isaković je za Nedeljnik ispričala da ju je Lečić silovao 1978. godine, kada je imala 18 godina. “Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj da vrištiš. Niko te neće čuti. Oborio me na pod. Osećala sam kako me lomi. Boli svaka