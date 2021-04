Tri miliona za povratak u normalu: Dr Tiodorović otkriva da li je izvodljivo da pre leta dostignemo magičnu brojku i skinemo maske

Blic pre 1 sat | Ivana Anđelković

Da bismo se vratili normalnom životu, čemu težimo svi, i mladi ljudi i stariji, potrebno je za što kraće vreme sprovesti obimniju vakcinaciju.

Bilo bi idealno da u narednih mesec do dva vakcinišemo tri do tri i po miliona ljudi i da na taj način steknemo uslove za kolektivni imunitet, kaže u intervjuu za "Blic" prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije kovid 19. Brojevi lagano padaju, bašte su otvorene... Kako se sada ponašati? - Stiže nam pravo proleće, što će biti izazov za narod koji je stalno pod nekim merama. S jedne strane, to može da bude dobra stvar iz