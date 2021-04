Henkok pozdravio izuzetno postignuće vakcinacije u Britaniji

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

LONDON: Britanski ministar zdravlja Met Henkok pozdravio je izuzetno postignuće programa vakcinacije u Velikoj Britaniji do sada.

On je rekao u donjem domu parlamenta da ga raduje što može da saopšti da je širom zemlje ispunjen cilj da se vakcina ponudi svima u devet prioritetnih grupa pre roka 15. aprila, preneo je BBC. "Sada smo isporučili prvu dozu za više od 32 miliona ljudi i na putu smo da isporučimo vakcinu svim odraslima do kraja jula," istakao je Henkok. On je istakao je tokom proteklog vikenda dat rekordan broj drugih doza vakcina, pa je ukupno od sinoć u ponoć isporučeno više od 40