Incident "težak" 916 miliona: Vlasti sueckog kanala traže od vlasnika broda da plati odštetu

Brod koji je blokirao Suecki kanal na skoro nedelju dana u martu ne može da ode, a vlasti kanala, egipatski Suec kanal autoriti (SCA), traže odštetu od 916 miliona dolara od vlasnika broda iz Japana, javio je Rojters pozivajući se na dva izvora.

Kontejner brod "Ever Given", koji je u vlasništvu firme "Šoej Kisen", nalazi se u jezeru koje razdvaja dve sekcije kanala otkako je oslobođen 29. marta, kada je SCA počela istragu. Dva izvora SCA, koji su odbili da budu imenovana, su rekla za Rojters da je egipatski sud naredio da se brod zadrži. Pregovori oko kompenzacije su u toku, prema drugom izvoru. Kompanija UK klub P&I, osiguravač broda "Ever Given", saopštio je da kanal traži 300 miliona dolara bonusa za