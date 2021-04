FOTO Rusija proterala ukrajinskog konzula

Nova pre 2 sata | Autor:Andjela Krstovic

Ukrajinski diplomata Aleksander Sosonjuk proteran je iz Rusije zbog odavanja poverljivih informacija.

On mora da napusti zemlju do 22. aprila, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Njega je prethodno privela Federalna služba bezbednosti zbog pribavljanja poverljivih informacija, saopštilo je danas Ministarstvo. „Ruska strana je ukazaa na neprihvatljivost ovakvih aktivnosti, koje su nespojive sa konzularnim statusom. On je narušio bezbednosne interese Ruske Federacije“, navodi se u saopštenju. Njegov boravak na ruskoj teritoriji ne nepoželjan i naloženo mu je