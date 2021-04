Borbu sa kovidom izgubilo 37 pacijenata, koronavirusom zaraženo još 2.069 osoba

RTS pre 37 minuta

U Srbiji je, prema poslednjim podacima, bitku sa kovidom izgubilo 37 pacijenata. Potvrđeno je 2.069 novih slučajava zaraze od 10.262 testirana uzorka. Na bolničkom lečenju je 6.879 pacijenata, od kojih 218 na respiratoru.

15:43 U Rasinskom okrugu još 55 novoobolelih U Rasinskom okrugu potvrđeno je još 55 novoobolelih. Najviše u Kruševcu 28, Aleksandrovcu 10, Trsteniku 9, Ćićevcu 5 i Varvarinu 3 osobe. U Brusu nema novoobolelih. Do sada je u Rasinskom okrugu vakcinisano 53.315 lica. Obe doze vakcine primilo je 39.035 osoba. 15:39 U Srbiji do sada dato više od tri miliona doza vakcina U Srbiji su, prema novim podacima Ministarstva zdravlja, do sada date 3.068.643 doze vakcina protiv