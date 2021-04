Janković: Brazilski soj još nije detektovan u Srbiji

Nova pre 2 sata | Autor:Fonet Autor:Fonet

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković izjavio je da brazilski soj koronavirusa nije detektovan u Srbiji do ovog trenutka, ali da se mora biti na oprezu. „Preventivne mere protiv svih sojeva virusa su iste.

Naravno sojevi koji se brže šire mogu da nam otežaju borbu“, rekao je Janković za RTS. On je naveo da to što viđamo više dece u bolnicama pozitivne na koronavirus treba sve da zabrine. „Dva su objašnjenja za to, jedan je da virus mutira, a drugo da što je više zaraženih, virus nađe put do onih koji ne mogu da se izbore, iako ih je u toj populaciji dece malo“, objasnio je Janković i napomenuo da i mlada i zdrava osoba može da ima Ahilovu petu. Jankvić je rekao da je