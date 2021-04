Zemljotres pogodio Srbiju: Zatreslo se tlo, jačina 2,6 po Rihteru!

Mondo pre 58 minuta | Aleksandar Nastevski

Epicentar bio nedaleko od srpskog grada.

Epicentar bio nedaleko od srpskog grada. Zemljotres, jačine 2,6 Rihtera, pogodio je rano jutros Srbiju. Potres se dogodio nedaleko od Novog Pazara nešto posle 3 časova izjutra. Epicentar je bio 26 kilometara severoistočno od ovog srpskog grada. Prema podacima EMSC, epicentar zemljotresa je bio na dubini od četiri kilometara. Potres je trajao nekoliko sekundi. Felt #earthquake( #земљотрес) M2.6 strikes 26 km NE of Novi Pazar ( #Serbia) 7 min ago. Please report to: