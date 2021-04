U Srbiji danas oblačno i mestimično kišovito vreme

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i malo toplije vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a na visokim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do sedam, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i malo toplije sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura biće šest, a najviša dnevna 14