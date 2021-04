Grenel opleo po Kurtiju: To svetu govori o njemu! (foto)

Pravda pre 1 sat | Kosovo onlajn

Bivši izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio je da činjenica da je "premijer" tzv. Kosova Aljbin Kurti glasao na izborima u Albaniji mnogo govori o njemu.

Grenel je na Tviteru naglasio da bi međunarodna zajednica trebalo da bude sumnjičava prema Kurtijevim motivima. - (Samozvani) Premijer (tzv.) Kosova glasa na albanskim izborima. To svetu mnogo govori o Kurtiju. Međunarodna zajednica bi trebalo da bude sumnjičava prema njegovim motivima - poručio je Grenel. The Prime Minister of Kosovo is voting in the Albanian elections. This tells the world so much about Kurti. The international community should be suspicious of