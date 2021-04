Vučić o non-pejperu: Sumnjam na jednu ženu…

Nova pre 1 sat | Autor:B92 Autor:B92

Non-pejper o Kosovu smislio je neko mnogo pametniji i lukaviji od mene, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, nakon što je revakcinisan u Doljevcu, dodao da je taj papir smišljao neko ko je mnogo pametan. „Jedna ključna stvar to je priznanje nezavisnog Kosova koje je užasno – evo vam 90 odsto stvari koje su manje važne, ali ono najvažnije ide nama“, istakao je on. Kako je kazao, oko 50 ljudi u svetu se bavi pitanjem Kosova i sumnja na jednu osobu. „Reč je o fantastično pametnoj ženi, jer smatram da niko drugi ne bi mogao da sastavi i napravi“, rekao je on i dodao