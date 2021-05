Afričke vrućine i obilne padavine: Meteorolog predviđa promenljivo vreme u narednih 10 dana, ali pravi i prognozu za leto

Blic pre 3 sata

Meterolog Marko Čubrilo objavio je detaljnu vremensku prognoza za narednih 10 dana, tačnije - do 14. maja.

Sudeći po njegovim prognozama, biće i prolećnih dana, ali i osetnijih osveženja. - U sredu tokom većeg dela dana malo do umereno oblačno, suvo i još malo toplije uz dnevni maksimum i do oko +25 stepeni Celzijusa ponegde. Krajem dana severnije od nas će se premeštati hladan front koji će usloviti lokalnu destabilizaciju atmosfere te je ponegde i to uglavnom na zapadu, severu i severozapadu moguća pojava grmljvinskih pljuskova. Za sada se prostor gde bi bilo