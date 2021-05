Đilas: Posle hapšenja Veljka Belivuka logično da u zatvoru bude i vrh države

Danas pre 17 minuta | Piše: Beta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je da je logično da posle hapšenja Veljka Belivuka i pripadnika njegove kriminalne grupe u zatvoru bude vrh države s kojim su u sprezi.

Đilas je naveo da je to samo jedna od mnogih afera koju je otkrila opozicija i SSP kao njen deo. „Takvo je vreme da se bavimo i tim stvarima“, rekao je Đilas večeras na televiziji N1. Predsednik SSP je naveo da je potpredsednica SSP Marinika Tepić otkrila veliki broj afera i da je zbog svoje hrabrosti da to radi najpopularnija političarka u Srbiji. Đilas je rekao da je Srbija prva po korupciji u Evropi i da to mora da se reši. Lider SSP smatra da se dan kad će SNS