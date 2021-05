"Nije provokacija, to je naše pravo" Hrvatska šalje 150 vojnika na Kosovo Milanović: Smatramo to rutinom

Blic pre 3 sata

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da na Kosovo uskoro odlazi 150 hrvatskih vojnika, ali da proširenje hrvatskog kontingenta Kfora nije zamišljeno kao provokacija suseda. - Pred nama je neko novo vreme.

Za koji dan 150 naših vojnika i vojnikinja odlazi na Kosovo. Smatrali smo to rutinom, našim susedima to smeta. Ako im išta znači, nije zamišljeno da im smeta. Nije zamišljeno kao provokacija. To je naše pravo, mi u tome učestvujemo i tako ćemo se ponašati - naveo je Milanović. On je ocenio da je hrvatska vojska moderna vojska i dodao da je njeno održavanje skupo, prenosi Index.hr. Naveo je i da odluke, kao ona o nabavci borbenih aviona, koštaju. - Bez novca nema