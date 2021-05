Tiodorović: Izlazak iz pandemije jasniji nego ikad, dajte da se vakcinišemo

N1 Info pre 52 minuta | Autor:Beta

Epidemiolog Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv korone, izjavio je da ne voli poređenja u vakcinisanju, "da li smo prvi u regionu, da li smo prvi u Evropi", dodajući da njega to "ne interesuje". „Dajte mi da budemo što bliže nečemu što će nam obezbediti normalan život.

To je jedino važno. I to je zaista moguće“, rekao je Tiodorović za Nedeljnik, ocenjujući da je put izlaska iz pandemije jasniji nego ikad, uz poziv: „Ljudi, dajte da se vakcinišemo“. On je istakao da moramo da imamo „ravnomernu vakcinisanost, da u svim delovima Srbije bude 50-60 odsto vakcinisanih, a ne samo u Beogradu. To je prostorna pokrivenost“. „Druga važna stvar je uzrasna pokrivenost. Moramo imati ravnomernu vakcinisanost u svim uzrasnim kategorijama da