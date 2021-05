Netanjahu zahvalio na podršci Izraelu, na listi i tri zemlje Zapadnog Balkana

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zahvalio je na Tviteru državama koje su podržale Izrael u najnovijim sukobima sa Palestincima među kojima su i tri zemlje Zapadnog Balkana. „Hvala vam što ste odlučno stali uz Izrael i podržali naše pravo na samoodbranu od terorističkih napada“, napisao je Netanjahu na svom službenom nalogu na Tviteru. 🇺🇸🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇦🇧🇷🇧🇬🇨🇦🇨🇴🇨🇾🇨🇿🇬🇪🇩🇪🇬🇹🇭🇳🇭🇺🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇲🇰🇵🇾🇸🇮🇺🇦🇺🇾 Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self