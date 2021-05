Zeman se izvinio Srbiji za bombardovanje: Molim srpski narod da nam oprosti

N1 Info pre 27 minuta | Autor:FoNet

Predsednik Češke Miloš Zeman izvinio se Srbiji za NATO bombardovanje 1999. godine, ocenivši da je to bila greška i gore od zločina. „Voleo bih da kao čovek zamolim srpski narod da nam oprosti.

To me sve vreme mučilo. Ovom molbom da se oprosti, rešio sam svoju višegodišnju traumu, jer kajanje oslobađa“, rekao je Zeman novinarima posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je objasnio da je kada je počelo bombardovanje, Češka bila tek nekoliko nedelja članica NATO i zato nije mogla da nađe neku državu koja bi je podržala u protivljenju napadu na Srbiju. Vučić je poručio da srpski narod nikad neće zaboraviti izvinjenje Zemana i „ta