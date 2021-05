Dobrić: Trener Radonjić mi je mnogo pomogao, igram sa željom

N1 Info pre 1 sat | Autor:Aleksandra Radivojević

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić bio je heroj u dve bitne utakmice finalne serije protiv Budućnosti, a u utorak uveče crveno-beli su slavili 85:79 i tako stekli 2-0 prednost u seriji pred put u Podgoricu.

Dobrić je imao 27 poena u dramatičnoj utakmici, a za bitan trijumf kaže da je to samo još jedan korak ka cilju. „Vredna druga pobeda u finalu, na prvom mestu zato što smo odbranili naš teren. Već u najavi ovog finala smo znali da nas čekaju izuzetno teške utakmice i sve viđeno do sada je samo potvrdilo ta očekivanja. Izuzetno kvalitetna ekipa Budućnosti, fizički zahtevne utakmice u kojima smo do sada pokazali veliku energiju i borbu i tako moramo da nastavimo„,