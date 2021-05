Obradović: Odan sam saradnik Vučića, neću „preleteti“ kod Stefanovića

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta, Danas

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović negirala je da je spremna da pređe u neku političku organizaciju koju bi eventualno formirao sadašnji ministar odbrane Nebojša Stefanović i napomenula da je "odani saradnik" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona je povodom pisanja „Danasa“ o tome da je spremna da napusti SNS, u dopisu tom listu rekla da se lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu „neće ostvariti želja da vidi kako (predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra) Vučića napuštaju najodaniji saradnici“. „Od osnivanja SNS, preko poslaničkog mandata, do mesta ministra u Vladi Srbije, ja sam odan saradnik predsednika Vučića i to ću ostati dokle god on to bude želeo i bude mu potrebno“,