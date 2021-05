Stiže novi vremenski obrt: Uskoro pravi temperaturni šok - biće više od 30 stepeni, pogledajte prognozu za naredne dane!

Mondo pre 1 sat | Lana Stošić

U petak malo veća temperatura, ali i dalje svežije od proseka.

U petak malo veća temperatura, ali i dalje svežije od proseka. Na severu i zapadu Srbije ujutru razvedavanje i pretežno sunčano tokom dana, a na jugu i jugoistoku ujutru i pre podne oblačno sa kišom koja prestaje do sredine dana uz razilaženje oblaka popodne. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 11°C, a maksimalna od 17°C na jugu do 23°C na severu Srbije. Beograd: U petak pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak.