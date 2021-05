Je li Vidovdan novi datum „pobede nad koronom“

Nova pre 35 minuta | Autor:Bojana Milovanovic

Svakoga dana prisustvujemo javnim licitacijama datuma kada bi Srbija mogla da dostzigne 50 posto vakcinisanih i u skladu sa povoljnijom epidemiološkom situacijom dozvoli organizaciju većih slavlja.

Prvo smo čuli da je 21. jun taj datum, onda smo od Predraga Kona čuli da on i nije baš "fiksiran". Danas nam je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Ðerlek poručio da je realno očekivati da do Vidovdana protiv korone bude revakcinisano 50 odsto stanovništva, odnosno, oko 2.800.000 punoletnih građana Srbije, ističući da će se time uspostaviti kontrola nad epidemijom. Koliko je to realno? Stručnjaci sa kojima je razgovarala Nova.rs tvrde da je nemoguće