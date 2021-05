(Video) "evrovizija je sekta": Đorđe David nikad iskrenije o grupi "Hurricane", a jedno pitanje ga je razbesnelo

Blic pre 2 sata | Milica Štulović

Pevač Đorđe David u razgovoru za "Blic" prokomentarisao ovogodišnju pesmu "Evrovizije" na kojoj je pobedu odnela Italija, dok su naše devojke iz grupe "Hurricane" zauzele 15. mesto.

Đorđe je istakao da on ima negativno mišljenje o "Evroviziji", te da je to takmičenja više nije takmičenje, već određena sekta, kao i da je "Eurosong" politička manigestacija. Ipak, pevaču se dopao ovogodišnji pobednik, ali i naše devojke iz grupe "Hurricane". Mada je njihovom performansu našao zamerku kada su kostimi u pitanju. On je upotrebio američki izraz i naveo da je njihov tim trebao da ide na kratu "dress them naked", zbog atraktivnosti naših devojaka, te