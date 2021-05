U Kragujevcu i Šumadiji bez padavina, danas do 22 stepena!

U centar pre 5 sati

Prvog dana vikenda nad Srbijom više sunca, ali će na severu i istoku povremeno duvati jak severozapadni vetar.

Prognostičari obećavaju da padavina neće biti. Jutarnja temperatura u subotu od sedam do 14 stepeni, tokom dana biće umereno toplo, od 20 do 24. U Kragujevcu i Šumadiji promenljivo oblačno, uz duže sunčane periode. Temperatura do 22 stepena- jutarja oko 10. Međutim, u nedelju malo svežije, tek ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Drugog dana vikenda biće promenljivo oblačno, sa ređom pojavom kiše i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren,