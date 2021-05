Terzić: Pričao sam sa Arnautovićevim bratom, bio na ručku sa Kolarovom, pripada mi pozicija u FSS

Vesti online pre 2 sata | Telegraf

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, gostovao je u jutarnjem programu TV Prva gde se još jednom dotakao prelaznog roka koji crveno-bele očekuje na leto.

Terzić je poručio navijačima da očekuju bolju Zvezdu nego ikada, a zatim se “okrenuo” na priču oko dolaska Marka Arnautovića. – Jesam razgovarao sa njegovim agentom, koji mu je rođeni brat i Arnautović jeste naša želja, ali u ovom momentu to nije realno. On ima bogat ugovor, možda za godinu ili dve kao izvanredan igrač, koji jeste naša velika želja – poručio je Terzić i dodao: – Kolarov i ja smo bili na ručku, on je moj prijatelj i moje “dete”, ja sam mu trasirao