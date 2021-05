Vučić: Nema mesta panici iako pritisci rastu povodom Kosova

Danas pre 14 minuta | Piše: Beta

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je večeras da „nema mesta panici“ iako se povećava pritisak Evropske unije i Amerike da se dođe do rešenja a po njima je to priznamo nezavisno Kosovo.

„Nadam se da Grčka neće postupiti kao Izrael. Čudi me da njihov ministar spoljnih poslova dolazi u Prištrinu“, rekao je Vučić, za TV Hepi. On je rekao da se koordinisana akcija pritisaka sprovodi i prema Španiji, dodajući da Srbiji nema veze ni sa jednim non pejperom koji se pojavljuje ovih dana. „Hoće da nas pritisnu uz zid, tako bi nas zaustavili u ekomskom razvoju“, rekao je Vučić. On je rekao i da je, Kosovo je samo deo svega, kao mi je rekao jedan kineski