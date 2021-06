Palmer: Kosovo nije spremno da pregovara o granicama i teritorijama

Danas pre 4 sati | Piše: Beta

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Metju Palmer (Matthew) izjavio je da Kosovo nije spremno da pregovara o granicama i teritorijama uz ocenu da postoje produktivnije oblasti za pregovore, kao što je pitanje nestalih osoba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao dobar razgovor sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom i specijalnim predstavnikom Stejt Departmenta za Zapadni Balkan Metju

„Kada su u pitanju granice i teritorije, ne vidim to kao pitanje oko kojeg je Kosovo spremno da se angažuje, i verujem da postoje mnogo produktivnije oblasti za razgovor u ovom momentu kojima se treba pozabaviti. To su, na primer, nestale osobe, oblast oko koje obe strane mogu da dodju do dogovora“, rekao je Palmer u intervjuu za Blic emitovanom večeras na sajtu tog lista. Palmer je rekao da ima još posla da se uradi posle posete Prištini i Beogradu i dodao da bi