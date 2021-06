Letnje vreme za vikend, a onda stiže loša vest! Naglo pogoršanje - grmljavina i kiša u ovim delovima Srbije!

Mondo pre 3 sata | Tamara Sekulović

Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 26°C do 29°C.

Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Danas vreme još malo toplije i pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost popodne na severu Srbije. Krajem dana na jugozapadu Srbije je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab promenljiv ili istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. U Beogradu toplo i pretežno sunčano sa malo oblaka popodne. Vetar slab