Kon: Usporavanje pada znači da je vreme još klizavo; Nedelje nas dele od mirne situacije (video)

Prva pre 1 sat | Prva TV, Tanjug

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocenio je danas da je skoro nemoguće da se u Srbiji ponovi situacija s kovid-19 kakva je bila u decembru, martu i aprilu, ali je dodao i da je, što se tiče jeseni, nemoguće sada reći da virusa neće biti.

"Beograd je veliki znak da se poboljšava situacija. Situacija je neuporedivo bolja nego u decembru, martu i aprilu. Usuđujem se da kažem da takav porast (zaraze) više nije moguć, jer bi moralo da dođe do velike promene virusa. Ali, sada reći da neće biti više ničega, neodgovorno je", rekao je Kon za TV Prva. On je dodao da je malo verovatno da će na leto biti znatnog porasta. "Nedelje su u pitanju da spustimo virus do tog nivoa da nema ozbiljnog rizika, da se mirno