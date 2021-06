Francuz koji je ošamario Makrona dobio četiri meseca zatvora

Radio 021 pre 58 minuta

Francuz Damijen Tarel (28), koji je ošamario francuskog predsednika Emanuela Makrona osuđen je danas na četiri meseca zatvora.

Tarelu, koji je za sebe rekao da je desničarski "patriota", takođe je zabranjeno da radi u javnom sektoru i pet godina ne sme da poseduje oružje. On je na saslušanju priznao da je pre dva dana ošamario Makrona dok se pozdravljao s građanima na jugoistoku Francuske rekavši da je to uradio neplanirano i iz besa zbog "propadanja" Francuske. "Kada sam video njegov prijateljski, lažljiv pogled, osetio sam gađenje i imao sam burnu reakciju. Bila je to impulsivna